Aydın'da Asayiş

Aydın'da sergiden yaklaşık bin 800 lira değerinde incir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovaköy Mahallesinde bulunan S.O'ya ait incir sergisinden bin 800 lira değerinde 100 kilo incir çalındığı yönünde ihbar aldı.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, incirleri çalan kişinin A.Ü olduğunu tespit etti. Şüphelinin, incirleri aldıktan sonra kayınpederine ait evin deposuna götürdüğünü öğrenen ekipler, evdeki aramada depo olarak kullanılan kısımda, kutular içindeki incirleri buldu.



Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Söke



Söke'deki operasyonda, 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir evde kaçak sigara olduğu yönünde ihbarı değerlendiren Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesindeki evde arama yaptı.



Aramada 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan C.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.