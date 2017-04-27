Aydın'da Arapapıştı Kanyonu Turizme Açılıyor

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan İlçesi'ndeki Kemer Barajı'nda tekne turu düzenleyip Arapapıştı Kanyonu'nu tanıtarak, 15 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.



CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan'da bulunan Kemer Barajı içerisindeki Arapapıştı Kanyonu'nu gazetecilere tekneyle gezdirerek tanıttı. Bozdoğan Belediye Başkanı CHP'li Tümer Apaydın'ın da bulunduğu gezide, gidiş geliş toplamda 24 kilometre olan kanyonda çok sayıda mağara, gizli manastır ve mezar bulunduğunu anlatan Başkan Özlem Çerçioğlu, zaman zaman dümenin başına geçerek tekneyi kullandı.



Devlet Su İşleri'ne ait olan Kemer Barajı'nda gerekli izinlerin alınarak turistik faaliyetlerin başlatılacağını kaydeden Çerçioğlu, "2014 yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte bir söz vermiştik. Arapapıştı Kanyonu yaklaşık 15 yıldan beri bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda bu zor süreç tamamlandı. Belediye olarak çalıştık. İskeleler yapıldı. Tekneler satın alındı. Daha sonra da biz kanyonu gezmeye başladık. Burada muhteşem bir manzara var. Kitaplarda gördüğümüz bitki örtüsü ve hayvanlar var" diye konuştu.



DÜNYA HARİKASI OLMAYA ADAY KAYA MEZARI



Kanyonda gezerken bir kaya mezarı ile karşılaştıklarını anlatan Çerçioğlu, "Kaya mezarına, gezerken rastladık. Bununla birlikte değişik mağara ve manastırla karşılaştık. Üniversiteden çok değerli bilim insanları gelerek incelemede bulundu. Bu mezarların 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı. M.Ö. 5'inci yüzyıla ait kaya mezarı bulduk. Normalde bu kaya mezarı suyun altında kaldığı için görünmüyordu. Sular çekilince biz bulduk. Sonuçta dünyanın 8'inci harikasına aday olabilecek bir kanyondayız" dedi.



"KORUMA ALTINA ALINMALI"



Bölgenin koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken Özlem Çerçioğlu, "Bu konuda başta Adnan Menderes Üniversitesi olmak üzere tüm bilim adamlarını göreve çağırıyorum. Bu anlamda da sponsor olmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız. Turizmin zor anlar yaşadığı Aydın'da böyle bir yeri turizme kazandıracağımız için mutluyuz" dedi.



Arapapıştı Kanyonu'nu tekne turuyla gezen basın mensupları bol bol görüntü ve fotoğraf çekti.



Arapapıştı Kanyonu 30 Nisan Pazar günü düzenlenen törenle turizme açılacak.



- Aydın