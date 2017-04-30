Aydın'da Arapapıştı Kanyonu Turizme Açıldı
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'ndeki Arapapıştı Kanyonu, düzenlenen törenle turizme açıldı.
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'ndeki Arapapıştı Kanyonu, düzenlenen törenle turizme açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çercioğlu, "Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Bozdoğan Belediyesi işbirliğiyle Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırıldı. Aydın'ın yeni gözdesi kanyon, açılışının ilk gününde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bozdoğan'a bağlı Kemer Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arapapıştı iskelesinde gerçekleştirilen açılışa Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, CHP'li Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapucu, Bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve yaklaşık 3 bine yakın vatandaş katıldı.
ÇERÇİOĞLU: 15 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Törende, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kanyonun yapısıyla ilgili bilgi verirken, Aydın ve Türkiye'nin turizmde zor günler geçirdiğini kaydetti. Çerçioğlu şunları söyledi:
"2014 yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte bir söz vermiştik. Arapapıştı Kanyonu yaklaşık 15 yıldan beri bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda bu zor süreç tamamlandı. Belediye olarak çalıştık. İskeleler yapıldı. Tekneler satın alındı. Daha sonra da biz kanyonu gezmeye başladık. Burada muhteşem bir manzara var. Kitaplarda gördüğümüz bitki örtüsü ve hayvanlar var. Hepinizin bildiği gibi Kemer Barajı 1958 yılında merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından yapılmıştır. Sulama, taşkın önleme ve elektrik üretiminde görev alan bu baraj sahip olduğu doğal ve güzellikleriyle artık turizm alanında da ön plana çıkacaktır. Doğal oluşumu yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir alandır."
2 BİN 500 YILLIK KAYA MEZAR
Arapapıştı Kanyonu'nun 380 metre yüksekliğinde 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olduğuna dikkati çeken Başkan Çerçioğlu, şöyle devam etti:
"Kimi yerlerde genişliği 12 metreye düşen kanallar şeklinde kıvrılarak devam etmektedir. Arapapıştı ismi M.S. 7'inci yüzyılda doğudan gelen Arap akınlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. O dönemden bu döneme gelene kadar Arapapıştı ismi ile anılmaktadır. Keşif inceleme gezisinde 2 bin 500 yıl önce pers döneminde ait kaya mezarını keşfettik. Gerçekten çok etkilendik. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arkeoloji bölümünden bilim adamlarını davet ettik. Onlar inceledi. Bu yönde tespit edildi. Artık bundan sonra mutlaka koruma altına alınacaktır ve kazı çalışmaları devam edecektir. Bizler, burada böylesine tarihi bir yeri keşfetmekten dolayı çok şanslıyız. Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz."
Açılışın ardından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler teknelerle kanyon içerisinde tarihi yolculuğa çıktı.
- Aydın