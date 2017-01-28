Aydın'da Ak Kadınlar Hasta Yaşlı Kadını Sevindirdi

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Yardımcı'ya ortopedik şişme yatak götürdü.



Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, yaptığı açıklamada: "Kenger Mahallesinde Geliniyle birlikte yaşayan Neslihan Yardımcı teyzemizin yatalak hasta olduğunu ve artık yatağının vücudunu tahriş ettiğini öğrendik. Ardından hemen harekete geçtik ve Neslihan teyzemize, ortopedik yatak götürdük. Teyzemizin ve ailesinin hayır dualarını aldık. Vatanımız milletimiz için her nerede yaşıyor olursa olsun yardım ediyor olmak boynumuzun borcudur. Biz hiç bir zaman bir iyiliğin karşılığını beklemedik. Köydeki Ayşe Teyzemin, Mehmet Amcamın hayır duası bizim için her şeyden önemlidir. Kilometrelerin önemi yok gönüllerimiz bir olsun dedik. Kollarımızı sıvadık. Hastaya şifa, dertliye deva olmak için Aydınımıza hizmet etmek için Yanınızda ve yakınınızdayız! Biz varken siz yalnız değilsiniz" dedi. - AYDIN