Aydın'da 93 Polis Açığa Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın'da görev yapan 1'i Emniyet Müdürü, 1'i Emniyet Amiri ve 5'i komiser yardımcısı olmak üzere 93 polis memuru açığa alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin olarak 81 il ve ilçelerinde 9 bin 103 emniyet mensubu açığa alınmıştı.



Aydın'da, 667 sayılı KHK "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 93 emniyet personeli açığa alındı.



Açığa alınan 93 emniyet personeli arasında Söke İlçe Emniyet Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Mehmet Kaan, 5 komiser yardımcısı ve 86 polis memuru bulunuyor. - AYDIN