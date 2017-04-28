Aydın'da 472 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde evinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen S.A. yakalanarak gözlatına alındı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine İlçe Jandarma Komutanlı Asayiş Timlerince, Çine Gökyaka Mahallesinde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine S.A isimli şahsın evinde ve bahçesinde arama yapıldı.



Çine İlçe Jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Timlerince yapılan aramada, sebze kasalarına ve boya kutularına ekili vaziyette 472 adet hint keneviri ele geçirildi. Adli makamlarca ifadesi alınan S.A. isimli şüpheli serbest bırakıldı. - AYDIN