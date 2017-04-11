Aydın'da 459 Trafik Kazasında 2 Kişi Öldü, 372 Kişi Yaralandı

Aydın ili genelinde 2017 yılının Mart ayında meydana gelen 459 ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 372 kişi yaralandı.



Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2017 yılı Mart ayı içerisinde toplam 103 bin 903 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 7 bin 851 araca 2 milyon 894 bin 183 TL para cezası kesildi. Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 163 sürücü mahkemeye sevk edildi. Bin 521 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 264 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2017 Mart ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında 207 maddi hasarlı, 250 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 459 ayrı trafik kazası meydana geldi. 372 kişinin yaralandığı kazalarda 2 kişi de hayatını kaybetti. - AYDIN