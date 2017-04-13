Aydın'da 4. Tematik Satranç Turnuvası Yapıldı

Aydın'da 4. Tematik Satranç Turnuvası Aydın Gençlik Merkezinde 90 sporcunun katılımı ile yapıldı. Turnuva sonunda 70 sporcu ödüllendirildi.



Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu tarafından düzenlenen 4.Tematik Satranç Turnuvasında bütün oyunlarda aynı açılış oynandı. Türkiye'de bir ilk olarak Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu tarafından başlatılan Tematik Satranç Turnuvaları bu yıl geniş bir katılımla tamamlandı. Turnuva Direktörlüğünü Mustafa Eynallı'nın yürüttüğü turnuvada her kesimden sporcunun katılımı ile sosyal bir ortamda keyifli mücadeleler yaşandı.



Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Okul Müdürü Abdullah Özcan Kardeş, "Turnuvaya katılan sporcuları gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ederim. Sporcuların tamamına yakınına madalya dağıtarak öğrencilerde erken 23 Nisan coşkusu yarattıkları için mutluyuz" dedi. - AYDIN