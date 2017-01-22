Aydın'da 370 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Söke'ye bağlı Akçakonak Mahallesinde C.K. isimli şahsa ait evde kaçak sigara olduğu duyumunu alan Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akçakonak Mahallesindeki söz konusu evde yapılan aramada government marka 30 paket, leanardo marka 340 paket olmak üzere toplam 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Adli makamların talimatı ile ele geçirilen 370 paket sigaraya el konuldu. Şüpheli C.K., ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - AYDIN