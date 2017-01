Aydın'da 2 Ayrı Kazada 7 Kişi Yaralandı

AYDIN'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.



Aydın-Muğla Karayolu'nda dün saat 22.30'da meydana gelen ilk kazada, Çine yönüne giden 23 yaşındaki Çetin Gürbüz, Hallaçlar Mevkii'nde, yönetimindeki 48 NZ 799 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, sürücü Gürbüz ile araçtaki yakınları Kadir Gürbüz (17), Metin Gürbüz (16), Umut Gürbüz (20) ve Oktay Gürbüz (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Metin ve Oktay Gürbüz'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



İKİNCİ KAZADA 2 YARALI



Aydın-Muğla Karayolu'nda saat 23.00'te meydana gelen ikinci kazada ise Mehmet Şimşek'in kullandığı plakasız motosiklet, önünde giden Şaban Çelik'in kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler, yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.



