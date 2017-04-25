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Aydın'da 191 Çiftçiye Eğitim Verildi
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Aydın'da 191 Çiftçiye Eğitim Verildi

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, “Tarımda Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri” eğitimi Aydın’ın Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan, Çine, Sultanhisar, Kuşadası ve Karacasu ilçelerinde yapılırken, eğitime katılan 191 kişiye katılım belgesi verildi.

Aydın'da 191 Çiftçiye Eğitim Verildi

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, "Tarımda Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" eğitimi Aydın'ın Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan, Çine, Sultanhisar, Kuşadası ve Karacasu ilçelerinde yapılırken, eğitime katılan 191 kişiye katılım belgesi verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 10.Kalkınma Planı "Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında" Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 191 çiftçiye eğitim verildi.

Suyun bilinçli kullanımı ve tarım üreticilerine yönelik eğitim ve yayımın artırılması için "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi" Nazilli'de Nazilli Sağ Sahil Sulama Birliği ve Sol Sahil Sulama Birliği, Yenipazar'da Akçay Sol Sahil Sulama Birliği, Çine'de Topçam Sulama Birliği, Sultanhisar'da Sulama Kooperatifi, Bozdoğan'da Sağ Sahil ve Sol Sahil Sulama Birliği, Kuşadası'nda Soğucak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Karacasu'da Ataeymir Sulama Kooperatifi üye ve çalışanlarına ve diğer üreticilere verildi.

Eğitime katılanlara, tarımsal sulamanın önemi, drenaj sistemleri ve önemi, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Üç gün süren eğitimlerde eğitimlere düzenli katılım sağlayan 191 kişiye katılım belgesi verildi. - AYDIN

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Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Sultanhisar, Kooperatif, Yenipazar, Ataeymir, Bozdoğan, Kuşadası, Karacasu, Nazilli, Soğucak