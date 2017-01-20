Aydın'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ilk yarı yılın sona ermesiyle birlikte 175 bin 375 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Aydın'da 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte 798 okulda 175 bin 375 öğrenci ve 13 bin 30 öğretmen tatile girdi. 15 günlük yarıyıl tatili, 06 Şubat 2017 tarihinde okulların açılması ile sona erecek. İkinci kanaat dönemi ise 9 Haziran 2017 günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.



Öğrenciler 2. Dönem sınavlarda ter dökecek



Ortaokul 8. Sınıf öğrencileri ikinci dönemde TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavlarına girecek. 26-27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan sınavların sonuçları Haziran ayı içerisinde belli olacak. Ayrıca Yükseköğretime Geçiş Sınavı 12 Mart 2017'de, Lisans Yerleştirme Sınavı 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihleri arasında iki hafta sonu toplam 5 oturumda yapılacak.



Milli Eğitimden basına sansür



Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tepecik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen resmi karne törenine basın mensupları davet edilmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde başlayan resmi programlara basını davet etmeme uygulamasını, her dönem basına açık olarak gerçekleşen karne töreninde de sürdürmesi tepkiyle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, basının davet edilmemesi uygulamasının OHAL nedeniyle alınan bir karar olduğunu belirtti. - AYDIN