Aydın'da 1 Mayıs kutlaması



AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği programla Atatürk Kent Meydanı'nda kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, CHP Aydın İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen programla kutlandı. Saat 13.00'te Egemenlik Bulvarı girişinde CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, Aydın İl Başkanı Bayram İnci, ilçe başkanları ile birlikte toplanan gruplar, İstiklal Caddesi ve İstasyon Bulvarı güzergahından yürüyerek kutlamaların yapılacağı Atatürk Kent Meydanı'nda buluştu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent Meydanı'nda miting yapılacak alana vatandaşlar polis tarafından aranarak alındı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve DİSK Söke Şube Başkanı Cemal Poyraz, "Emeğimize ve iş güvencemize barış ve demokrasiye sahip çıkmak için 1 Mayıs'ta alanlardayız. 1 Mayıs dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için tüm ezilenler ve yok sayılanlar için birliğin beraberliğin ve mücadelenin gücüyle umudun büyütüldüğü gündür" dedi. Konuşmaların ardından alanda bulunan gruplar şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 2 saatlik bir program sonrası gruplar sessizce dağıldı.