Aydın Çıplak Cesedi Bulunmuştu, Öldürenler Yakalandı

Çıplak cesedi bulunmuştu, öldürenler yakalandı



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir zeytin bahçesinde çıplak halde cesedi bulunan ve darp edildiği belirlenen 28 yaşındaki Muharrem Fındık cinayetiyle ilgili gözaltına alınan F.K. (Faruk Karataş) (32), İ.A. (İskender Akkanat) (26) ve F.Y. (Ferdi Yazgan) (36), adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, Fındık'ı kendilerine küfür ettiği için öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.



Geçen çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alandan geçenler, çıplak halde yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gördü. Vatandaşlar haber verdiği mahalle muhtarı, durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada, darp edilerek öldürülen kişinin, bir gece kulübünün mutfağında çalışan Muharrem Fındık olduğu belirlendi. Çapahasan Mahallesi'nde annesi ve biri engelli 2 kardeşini geçindirebilmek için gece kulübünde çalıştığı öğrenilen Fındık'ın öldürülmesiyle ilgili araştırmalar derinleştirildi, kentteki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. Fındık'ın, çalıştığı işyerinin kapanmasının ardından yakında bulunan başka bir gazinoya girdiği tespit edildi. Sabah gazino çıkışı bir otomobile bindiği belirlendi. Polis, plakası ve rengi belirlenen otomobilin peşine düştü. Otomobili kullandığı belirlenen F.K. ile İ.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Katil zanlılarının emniyetteki ifadelerinde, olay sırasında alkollü olduklarını, Fındık'ı, yanlarından geçerken kendilerine küfür etmesi üzerine araca bindirdiklerini, zeytinlik alanda darp ettiklerini, öldüğünü anlayınca kıyafetlerini yakarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.