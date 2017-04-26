Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke'de Yerli Fide Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında başlattığı "Yerel Tohum Gelecektir" projesi kapsamında fide dağıtımlarına devam ediyor.



Söke'de Çarşamba pazaryeri alanında Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen fide dağıtımında, vatandaşlar fideleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Adeta izdiham yaşandı.



17 ilçede toplam 2 milyon yerli fide dağıtmayı hedeflediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu asıl hedeflerinin yerli fideleri üretici ile buluşturmak olduğunu söyledi. Yerli fideden sebze üretiminin çiftçiler aracılığı ile yaygınlaştırmayı istediklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın geçmişte olduğu gibi mis gibi kokan domatesler, sebzelerle buluşmasını, sağlıklı ve organik beslenmesini arzu ediyoruz" dedi.



"Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, her mevsim için sebzelik fide üretip vatandaşlarımıza dağıtacağız" diyen Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu yerli fide projesini sahip çıkan ve destekleyen başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Başkan Çerçioğlu Söke pazaryerinde vatandaşlarla da bol bol sohbet ederken, vatandaşların fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi. Çerçioğlu daha sonra Söke Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. - AYDIN