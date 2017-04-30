Aydın Arapapıştı Kanyonu Turizme Açıldı
Arapapıştı Kanyonu turizme açıldıAYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Arapapıştı Kanyonu düzenlenen tören ile turizme açıldı.
Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Arapapıştı Kanyonu düzenlenen tören ile turizme açıldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu, "Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız mutluyuz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Bozdoğan Belediyesi işbirliğiyle Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırıldı. Aydın'ın yeni gözdesi kanyon, açılışının ilk gününde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bozdoğan'a bağlı Kemer Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arapapıştı iskelesinde gerçekleştirilen açılışa, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, CHP'li Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapucu, Bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve yaklaşık 3 bine yakın vatandaş katıldı.
Törende, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kanyonun yapısıyla ilgili bilgi verirken, Aydın ve Türkiye'nin turizmde zor günler geçirdiğini kaydetti. Açılışta konuşan Çerçioğlu, "2014 yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte bir söz vermiştik. Arapapıştı Kanyonu yaklaşık 15 yıldan beri bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda bu zor süreç tamamlandı. Belediye olarak çalıştık. İskeleler yapıldı. Tekneler satın alındı. Daha sonra da biz kanyonu gezmeye başladık. Burada muhteşem bir manzara var. Kitaplarda gördüğümüz bitki örtüsü ve hayvanlar var. Hepinizin bildiği gibi Kemer Barajı 1958 yılında merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından yapılmıştır. Sulama, taşkın, önleme ve elektrik üretiminde görev alan bu baraj sahip olduğu doğal ve güzellikleriyle artık turizm alanında da ön plana çıkacaktır. Doğal oluşumu yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir alandır" dedi.
Arapapıştı Kanyonu'nun 380 metre yüksekliğinde 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olduğuna dukkati çeken Başkan Çerçioğlu, şöyle devam etti:
"Kimi yerlerde genişliği 12 metreye düşen kanallar şeklinde kıvrılarak devam etmektedir. Arapapıştı ismi M.S. 7. yüzyılda doğudan gelen Arap akınlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. O dönemden bu döneme gelene kadar Arapapıştı ismi ile anılmaktadır. Keşif inceleme gezisinde 2 bin 500 yıl önce pers döneminde ait kaya mezarını keşfettik. Gerçekten çok etkilendik. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arkeoloji bölümünden bilim adamlarını davet ettik. Onlar inceledi. Bu yönde tespit edildi. Artık bundan sonra mutlaka koruma altına alınacaktır ve kazı çalışmaları devam edecektir. Bizler, burada böylesine tarihi bir yeri keşfetmekten dolayı çok şanslıyız. Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz."
Konuşmaların ardından
Açılışın ardından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler teknelerle kanyon içerisinde tarihi yolculuğa çıktı.