Aydın - Ailesi Ifadeden Sonra Serbest

Ailesi ifadeden sonra serbest



RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada, Söke'de gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın aile üyesi olan 6 kişi ifadelerini verdikten sonra savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.



Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen kendisi de öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesine ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın'daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke'de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu, gözaltına alındı. İzmir'de yürütülen operasyonda da, polisin Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumundaki Süleyman Ergen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerinde bulunduğu ifade edildi.



EMNİYETTEN SERBESTLER



Polis memurun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'nun sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. İzmir'deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.



EVDE SASİZLİK HAKİM



Serbest kalan ailenin evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Cenazeyi almak için başvurunun ise henüz yapılmadığı öğrenildi. Cenazenin nerede toprağa verileceği merak konusu oldu. Ailenin yaşadığı Çeltikçi'nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, "Sabah aldığımız habere göre Altıntaş'ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık. Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Sonucu merakla bekliyoruz. Mahallede bir sessizlik var" dedi.



"İYİ BİR KOMŞUYDULAR"



Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, "Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadarda buraya gelen giden yok" dedi.