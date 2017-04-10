Aydın'a Yaşlı Üniversitesi Kuruluyor

Türkiye'nin ilk olarak Antalya'da hayata geçen "GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi' projesi Aydın'da da başlıyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında Adnan menderes Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçecek olan ve öğrencileri 60 yaş üstündeki kişilerden oluşacak üniversitede bireyler normal derslerin yanında sağlıklı yaşamayı ve kendi başlarına mutlu hayat sürmeyi öğrenecek.



Aktif yaşlanma ve ömür boyu öğrenme teorilerini hayata geçirmek üzere "GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi' projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile bir araya geldi. ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kayhan Delibaş ile Aydın'da yaşlılara yönelik sosyal projeleri yürüten AYMELEK Derneği başkanı Yurdagül Altınbaş'ın da yer aldığı toplantıda açılacak yaşlı üniversitesinin detayları görüşüldü. 'Öğrenerek Aktif ve Anlam Dolu Bir Yaşam' felsefesiyle kurulacak yaşlı üniversitesinde 60 yaşın üzerindeki kadın erkek tüm öğrenciler temel ders olarak yemek yapma, kazak örme ve hayatın olmazsa olmazı aktiviteleri öğrenerek sağlıklı ve aktif bir yaşlanması hedefleniyor.



Ücretsiz ve halka açık olan üniversitede, isteğe göre haftalık ya da aylık olarak planlanan derslerde temel derslerin yanında felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarında eğitim verilecek. Eğitim Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki amfiler gündüz öğrencilerin dersleri bittikten sonra kullanılacak.



Uzun ömürlü insanların yaşadığı Aydın'da bu proje ile sadece gençlerin değil yaşlıların da aktif hayatın içinde yer alacağını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Yaşlılık Üniversitesi'nde bilgi sayesinde aktif ve başarılı bir yaşlanma hedeflediklerini söyledi.



Aydın'da ciddi oranda yaşlı ve özellikle dul erkek ve kadının bulunduğunu belirten AYMELEK Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Yaşlılarımızın en büyük sıkıntısı yalnızlık ve hiçbir aktivitede yer alamamak. Kurulacak bu üniversitede; sağlık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sağlıklı ve dengeli beslenme gibi konularda da ders alacaklar. Bunun yanında yaşlılarımız yalnızlıktan da kurtulacak" dedi.



Türkiye'de Gereontoloji Atlası adı altında bir çalışma yürüttüklerini ve Nazilli İlçesinde de örnek bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. İsmail Tufan, "Bu tür programlarla yaşlılarımızın, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerinde ciddi bir tazelenme süreci oluyor" dedi.



ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü Başkanı Prof. Dr. Kayhan Delibaş ülkemizde nüfusun hızla yaşlandığını belirterek "Tamamen gönüllük esasına göre 60 yaş üstü vatandaşlarımızı bir araya getirip kendilerine uygun alanlarda eğitim vereceğiz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan öncülüğünde gerçekleştirilecek bu program ile Aydın'daki yaşlılarımız için yeni bir süreç başlayacak. Aslında insan nefes aldığı sürece öğrenir. Öğrenme de beyni geliştirir. Bu programın alzheimer rahatsızlığını da yavaşlatacağına inanıyoruz" dedi. - AYDIN