Ayder yaylasında çığ böyle düştü



RİZE (İHA)- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder yaylası'nda hava sıcaklığının artmasıyla kış aylarında yamaçlarda biriken dev kar kütleleri kaydı.

Kaplıcalar bölgesinde bulunan dere yatağına doğru düşen çığ, çamurunda karışmasıyla dere yatağını tamamen kapattı. Çığın düşme anı ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.