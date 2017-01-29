Ayder Kardan Adam Şenliği'nde Renkli Görüntüler

RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Kardan Adam Şenliği'nin son günü, kar üstünde kayanların görüntüleriye renklendi. Düşerek yaralanan bazı kişilere sağlık görevlileri müdahale ederken yaylada kardan kardan yapılan Atatürk figürü ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.



Çamlıhemşin İlçesi'nin 1350 rakımlı Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince (ÇADOSK) düzenlenen şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 2 metre kar üstünde tulum eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, sıfırın altında 4 dereceye kadar inen soğuk havada ısınmaya çalıştı. Yaylanın beyaz örtüsü üzerine dev Türk bayrağı serildi.



NAYLON, ŞAMBREL, KIZAK



Şenlikte bu yılda serbest kayak etkinliği düzenlendi. Naylon, otomobil şambrelleri ve kızaklarla kayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri kayarken düştü, kimileri takla attı, kimileri de kayarken çevredekilerin arasına daldı. Bu yıl güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle kayak sırasında büyük kazaların yaşanmasının önüne geçildi. Buna rağmen kayarken yaralananlara ambulanslarda müdahale edildi. KARDAN ATATÜRK İFİGÜRÜ İÇİN SIRAYA GİRDİLER



Ayder Yaylası'ndaki Kardan Adam Şenliği'nde bu yıl, Naci Edi ve beş arkadaşının yaptığı 3.5 metrelik kardan Atatürk figürü ilgi çekti. Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınan Atatürk Anıtı'nın kardan yapılan benzeri ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Atatürk figürünün çok güzel olduğunu dile getirenler, "Bunu kimsenin yıkıp ta eritemeyeceğini bilmesi gerekir. Atatürk'ü her yerde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"RİZELİLER'İN ATATÜRK SEVGİSİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK"



Çamlıhemşin Belediye Başkanı AK Partili Osman Haşimoğlu, Rize Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk heykelinin taşınması sırasında Rizelilere çok haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, "Biz de Rizelilerin Atatürk'ü ne kadar çok sevdiğini göstermek için, çağırdığımız heykeltraş ekibin de desteği ile kardan Atatürk figürü yaptırdık. Çok güzel olmuş. Rizelinin bu konuda ne kadar hassas olduğu ve Atatürk'ü ne kadar sevdiğini göstermeye çalıştık. Şimdi spekülasyon yapanlar da var, 'Atatürk heykelini kardan yaptılar, kar eriyecek' diyorlar. Erirse gelecek yıl yeniden yapacağız. Atatürk her mevsim var. Yazın da kışın da" dedi.



BİATLON ŞAMPİYONASI HEYECANI



Şenlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 10 ilden 110 sporcunun katılımıyla 2'nci Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada 2.5 kilometrelik kayaklı koşu ile parkuru tamamlayan sporcular yerde yatarak ve ayakta olmak üzere 4.5 kilogram ağırlığındaki yivli 22 kalibrelik ateşli tüfekle 5'er atış yaptı. Şampiyona vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kardan Adam Şenliği, oynanan horonlarla sona erdi. - Çamlıhemşinrize