Ayder, Etiyopya'da Hz. Necaşi Medresesi'i Açtı

Ahmet Yesevi Derneği, Etiyopya'nın Mekele Eyaletinde "Habeşistan'a Vefa Projesi" ismiyle Hz. Necaşi Medresesi'nin hizmete açıldığını bildirdi.



Ahmet Yesevi Derneği (AYDER) Etiyopya'nın Mekele Eyaletinde "Habeşistan'a Vefa Projesi" ismiyle Hz. Necaşi Medresesi'ni açtığını bildirdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre tamamlandığında cami, yatılı medrese, abdesthane ve yemekhaneden oluşacak olanHoca Ahmet Yesevi Külliyesi'ndeki medresede yatılı kırk öğrenci tahsil görüyor. Eğitim faaliyetleriniİnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun gerçekleştirdiği medresede Kur'an-ı Kerim, İtikad, Siyer, Fıkıh ve diğer ilimler tahsil ediliyor.İDDEF'ten eğitim almış olan yerel halktan müderrislerin eğitim verdiği medresede yatılı olmayan, gündüzlü kız talebeler de eğitim görüyor.



AYDER Onursal Başkanı Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı konuşmada, "Ahmet Yesevi Derneği'mizin açtığı bu medrese Habeşistan'ın tamamının Müslüman olmasına, bütün dünyanın ıslahına vesile eylesin. Hz. Necaşi'nin ruhunu şad eylesin"şeklinde dua etti. Hz. Necaşi'ninTİKAtarafından restore edilen Türbesini de ziyaret eden heyet,İDDEF'in, başkentAddis Ababa'da faaliyetlerini sürdüren merkez medresesinde gerçekleşecek olan programa katılmak içinMekele'den ayrıldı. - İSTANBUL