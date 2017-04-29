Aydemir: "Sayın Sekmen'e Minnettarız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum medeniyetimize ruh veren tefekkürün ufuk şehirlerindendir. Erzurum tarihimizde kaydettiği manada bir maneviyat durağı, milli irade benliğini tarif eden irfan, basiret ve ferasetin adresidir' dedi.



MİLLETVEKİLİ AYDEMİR KİTAP FUARINDAYDI



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarında dadaşlarla buluştu. Yayınevi stantlarını gezerek, okurlarla görüşen Milletvekili Aydemir, 'Büyükşehir Belediyemizin tertip ettiği Kitap Fuarı, zihni yönelimleriyle ülkemize katkı sunan onlarca yazarı dadaşlarla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl 260 bin okurun ziyaret ettiği fuar için bu sene konulan hedef 400 bin. İlk günkü yoğunluk hedefin tutacağını gösteriyor. Erzurum'un bir kültür merkezi, bir eğitim şehri olduğunu bir kez daha kaydeden bu etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e müteşekkiriz.' dedi.



PALANDÖKEN'DEN TÜRKİYE'YE ESTİRİLEN BİR BEYİN FIRTINASI'



Kitap Fuarı ziyaretinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, etkinliği, 'Zihni aklık ve berraklığın karla ifade bulduğu Palandöken'den Türkiye'ye estirilen bir beyin fırtınası' olarak nitelendirdi.



DADAŞLAR MEHMET AKİF ERSOYLARIN RUH FEZASINDA, MEHMET AKİF İNANLARIN YOLUNDA



Aydemir, 'İbrahim Hakkıların, Hazık Efendilerin, Alvarlı Muhammed Lütfi Efelerin torunları, 'Oku' ilahi emrine ram olmakta yarışıyor. Dadaşlığın vurgusu da bu zihni terbiye ve edeptir. Mekke'yle aynı maddi ve manevi boylamı paylaşan bu şehri mübarek vasıflı şehrin evlatları Asım'ın Neslinden olmak yolunda bir kararlılık içinde. Her biri Mehmet Akif Ersoyların ruh fezasında, her biri Mehmet Akif İnanların yolunda.' kaydını düştü.



Fuarda gençlerle sohbet eden Milletvekili Aydemir, etkinliğe katılan yazarlarla istişare etti, görüş alışverişinde bulundu. - ERZURUM