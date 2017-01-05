Aydem Ve Gediz Elektrik İstihdamını Artırarak Ödül Almaya Devam Ediyor

Bir Aydem kuruluşu olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'yi temsilen Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'ya İstanbul'da düzenlenen törende ödül takdim edildi. Araştırmada şirketler, ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi.

Toplamda 8 dalda 24 ödül verilen törende Gediz Elektrik, "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı. Ayrıca bir Bereket Enerji Grubu şirketi olan Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. de "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl yine bir Bereket Enerji iştiraki olan Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. Capital Dergisi'nin aynı araştırmasında 'İstihdamını En Çok Artıran Şirketler' arasında birinci olmuştu.

Aydem Elektrik ve Gediz Elektrik, Bereket Enerji Grubu'nun perakende satış şirketleri olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 4,8 milyon müşterisine sürekli, kaliteli ve düşük maliyetli elektrik hizmetini sunma amacıyla faaliyet göstermektedir.