Aydem Fen Lisesi "Atatürk Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatları"

Denizli'de tüm Ortaokulların katılımıyla "Atatürk Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatları" düzenlendi.



Aydem Elektriğin desteğiyle Aydem Fen Lisesinde "Atatürk Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatları" gerçekleştirildi. Aydem Elektrikten yapılan açıklamaya göre, Olimpiyatların amacının öğrencilerin matematiğe ve fen bilimlerine karşı ilgisini artırmak, yeteneği olan gençlerin ortaya çıkmasını sağlamak, onları matematik ve fen bilimleri alanında çalışmaya özendirmek ve bu amaçlar doğrultusunda gençleri cesaretlendirmek olarak gösterildi.



Aydem Fen Lisesi'nde, 8 Nisan tarihinde gerçekleştirilen olimpiyat sınavı sonucunda dereceye giren öğrenciler, altın, madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirilecek. Öde töreni ise 20 Nisan Perşembe günü saat 14.00'de Anemon Denizli Otel'de düzenlenecek. - DENİZLİ