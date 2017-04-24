Aydem'den İzinsiz Elektrik Hattı

Aydem'den izinsiz elektrik hattı

Köylüler, arazilerinden izinsiz elektrik hattı çeken Aydem'in çalışmalarını durdurdu



MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'nda, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin tapulu arazilerden izinsiz elektrik hattı çalışması, arazi sahiplerinin itirazı üzerine durduruldu.

Aydem'in, izin almadan Adem ve Adil Demirel'e ait arazide elektrik hattı için kazı yapmaya başlaması üzerine, Demirel kardeşler iş makinelerini durdurup jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tapulu arazilerinden izinsiz hat geçirildiği iddiasında bulunarak şikayetçi olan Demirel ailesinin ifadesini aldı. Aydem görevlileri ise çalışmanın durdurulmasının ardından bölgeyi terk etti.

Arazi sahibi Adem Demirrel, İHA muhabiri'ne yaptığı açıklamada, arazilerinin izinsiz olarak kazıldığını ve hukuk yoluyla haklarını arayacaklarını söyledi.

Aydem tarafından yapılan açıklamada ise "Karacasöğüt mevkinde yer alan enerji nakil hatlarının güzergahının bazı noktalarında korunması gereken ağaçlara zarar verilmemesi için belirli noktalarda enerji nakil hatları yer altına alınmaktadır" ifadesi yer aldı.