2015 yılında profesyonel sağlık emekçileri tarafından kurulan "Ayda 1" müzik grubu, 27 Ocak'ta garajistanbul 'da sahne alıyor.
Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan zorluklarla baş edebilmenin ilk kuralı olarak, mutlu ve huzurlu çalışan ilkesini benimseyerek yola çıkan grup; hayatının bir döneminde aktif olarak müzikle uğraşan ve bir vesile ile notalardan uzaklaşan geniş bir kadrodan oluşuyor.
Ayda 1, yeni yıldaki ilk konserleri için 27 Ocak Cuma günü Anadolu Rock tadında hazırladıkları repertuvarları ile "garajistanbul"da olacak.
Solist: Akif Benk
Bağlama: Hüseyin Yıldırımoğlu
Bas Gitar: Anıl Akpınar
Klasik Gitar: Turan Yıldırımoğlu
Klavye: Ümit Kelleci
Bateri: Murat Gönenç
Perküsyon: Kemal Demir
Elektro-gitar: Selçuk Köse
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Ayda 1
2015 yılında profesyonel sağlık emekçileri tarafından kurulan "Ayda 1" müzik grubu, 27 Ocak'ta garajistanbul 'da sahne alıyor.
2015 yılında profesyonel sağlık emekçileri tarafından kurulan "Ayda 1" müzik grubu, 27 Ocak'ta garajistanbul 'da sahne alıyor.