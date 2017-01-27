Ayda 1

2015 yılında profesyonel sağlık emekçileri tarafından kurulan "Ayda 1" müzik grubu, 27 Ocak'ta garajistanbul 'da sahne alıyor.

Ayda 1

2015 yılında profesyonel sağlık emekçileri tarafından kurulan "Ayda 1" müzik grubu, 27 Ocak'ta garajistanbul 'da sahne alıyor.

Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan zorluklarla baş edebilmenin ilk kuralı olarak, mutlu ve huzurlu çalışan ilkesini benimseyerek yola çıkan grup; hayatının bir döneminde aktif olarak müzikle uğraşan ve bir vesile ile notalardan uzaklaşan geniş bir kadrodan oluşuyor.

Ayda 1, yeni yıldaki ilk konserleri için 27 Ocak Cuma günü Anadolu Rock tadında hazırladıkları repertuvarları ile "garajistanbul"da olacak.

Solist: Akif Benk

Bağlama: Hüseyin Yıldırımoğlu 

Bas Gitar: Anıl Akpınar  

Klasik Gitar: Turan Yıldırımoğlu

Klavye: Ümit Kelleci

Bateri: Murat Gönenç 

Perküsyon: Kemal Demir

Elektro-gitar: Selçuk Köse

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Kaynak: Etkinlik.io

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