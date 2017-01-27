2015 yılında profesyonel sağlık emekçileri tarafından kurulan "Ayda 1" müzik grubu, 27 Ocak'ta garajistanbul 'da sahne alıyor.



Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan zorluklarla baş edebilmenin ilk kuralı olarak, mutlu ve huzurlu çalışan ilkesini benimseyerek yola çıkan grup; hayatının bir döneminde aktif olarak müzikle uğraşan ve bir vesile ile notalardan uzaklaşan geniş bir kadrodan oluşuyor.



Ayda 1, yeni yıldaki ilk konserleri için 27 Ocak Cuma günü Anadolu Rock tadında hazırladıkları repertuvarları ile "garajistanbul"da olacak.



Solist: Akif Benk



Bağlama: Hüseyin Yıldırımoğlu



Bas Gitar: Anıl Akpınar



Klasik Gitar: Turan Yıldırımoğlu



Klavye: Ümit Kelleci



Bateri: Murat Gönenç



Perküsyon: Kemal Demir



Elektro-gitar: Selçuk Köse



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