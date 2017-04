Ayçiçek Üreticisine 12.8 Milyonluk Destek

KARADENİZ BİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek üreticisine 2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik toplam 12.8 milyon TL kredi dağıttıklarını dile getirdi.



Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladıklarını belirtti. 2017 yılı ekim dönemi için üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi krediler ile yardımcı olmaya devam ettiklerini ifade eden Erarslan, şöyle dedi:



"Birliğimiz bu amaçla, 2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 5.8 milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 7 milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 12.8 milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır. Bir üretici kuruluşu olan Karadenizbirlik'in önceliği ürünü ve üreticiyi desteklemek olup birliğimiz, yıllardır üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin hızlandığı ve nakit ihtiyacının en yoğun olduğu bu dönemde ortaklarına uygun ödeme koşullarında hasat vadeli tarımsal girdi desteği sağlamaktadır."



Amaçlarının bölgede üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülkenin yağlı tohum ihtiyacının ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmak olduğunu dile getiren Genel Müdür Ünal Erarslan, şöyle devam etti:



"Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, tüm imkanlarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Birliğimizin güçlenmesi, 23 bin ortak üreticinin de güçlenmesi, desteklenmesi ve ürününün değerlenmesi demektir. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı ender yağlardan Karadenizbirlik markalı ayçiçek gağı ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Birliğimiz, bundan sonra da bölgemizde üretim artışını sağlayacak şekilde üreticilerimize her türlü ayni ve nakdi katkıyı sağlayarak yerli üretimin desteklenmesine devam edecektir."



- Samsun