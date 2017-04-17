Ayçiçeği Tarlasına Uyuşturucu Operasyonu

Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ayçiçeği tarlasına ekili 2 bin 290 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ceyhan ilçesinde ayçiçeği ekili bir tarlada yasadışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine arama yapıldı.



Tarlada yapılan aramada 2 bin 290 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Olayla ilgili A.S. ve M. A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.