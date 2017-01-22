Ayçiçeği Kesin Alım Fiyatlarının Açıklanması

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik'in dün gerçekleşen olağan genel kurulunda ayçiçeği kesin alım fiyatlarının açıklanmasına ilişkin açıklama yaptı.



Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Birlik'in dün gerçekleşen olağan genel kurul toplantısına Meclisteki çalışmaları nedeniyle katılamadığı belirtti.



Genel kurulda, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatının ton başına bin 665 lira olarak açıklandığını aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:



"Böylece en az ton başına 100 lira olması beklenen fiyat farkı da 75 lira olarak açıklanmış oldu. Bu fiyatları çiftçimizin ve toplumun hangi kesiminden olursa olsun elini vicdanına koyan hiç kimse kabul edemez. Maalesef çiftçimiz yine hayal kırıklığına uğramıştır. Üzülerek görüyoruz ki Trakya Birlik, çiftçinin dostu olmaktan uzaklaşmış, AKP iktidarıyla el ele vererek büyük bir üretim potansiyelimiz olmasına rağmen ayçiçeğinde ve yağlı tohumlu bitkilerde Türkiye'nin ithalatçı olmasının önüne geçememiştir. Trakya Birlik ayçiçeği piyasasını özellikle 2010 yılından sonra uyguladığı politikalarla adeta özel sektöre terk etmiştir. Trakya Birlik son yıllarda ya piyasada geç fiyat açıklamış ya da düşük fiyat açıklayarak piyasayı özel sektöre terk etmiştir. Böylece ayçiçeği piyasasına küresel sermayeye sahip çok uluslu güçler egemen olmaya başlamıştır. Trakya Birlik ana sözleşmesinde yazılı bulunan 'piyasaları düzenleme, üretici ve tüketicileri koruma' iddialarını tamamen yitirmiştir."