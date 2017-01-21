Ayçiçeği Kesin Alım Fiyatları Açıklandı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatının ton başına bin 665 lira, yüzde 45 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatının bin 779 lira, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatının da bin 903 lira olarak belirlendiğini bildirdi.



Kahraman, Trakya Birlik 2015-2016 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, birlik olarak 2016 yılı ayçiçeği alım kampanyası çerçevesinde 300 bin tona yakın ayçiçeği aldıklarını ve karşılığında ortaklarına 500 milyon liraya yakın ödeme yaptıklarını söyledi.



2016 yılı ayçiçeği alım kampanyasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Kahraman, ayçiçeğinde kesin alım fiyatlarını da belirlediklerini ifade etti. Trakya Birlikin üreticiye en yüksek fiyatı vermek için gayret sarf ettiğini dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:



"Birliğimize güvenerek ürününü kooperatifine teslim eden ortaklarımızı asla mağdur etmeden üreticinin alın terinin gerçek değerini alabilmesi, üretimin teşvik edilerek devamının sağlanabilmesi için imkanlar dahilinde en iyi fiyatı vermeye çalıştık. Bu çerçevede yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatı ton başına bin 665 lira, yüzde 45 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatı bin 779 lira, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği kesin alım fiyatı bin 903 lira olarak belirlendi."



Kahraman, ortaklara yapılacak fark ödemelerinin toplamının 25 milyon lira olduğunu ve 1 Şubat 2017 tarihinde bu ödemelerin yapılacağını kaydetti.