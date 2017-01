Ayberk Atilla Son Kez Sahnede

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA - Son oyunu Komik-i Şehir Naşit Bey için gün sayıyordu. Provaları bitirmiş, rolünü ezberlemişti. Oyunun ilk gösterimine günler kala hastaneye yatmak zorunda kaldı. Hasta yatağından kalkıp o ömrünü verdiği sahneye çıkıp, seyircisiyle buluşacaktı ancak olmadı. Ünlü Tiyatro Sanatçısı Ayberk Atilla önceki gün vefat etti.



HER GECE ONUNLA OYNAYACAĞIM, ALKIŞI O ALACAK



Atilla için bugün Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi.Törende Ayberk Atilla'nın oyuncu arkadaşı Naşit Özcan elinde mumla sahneye geldi. Ayberk Atilla'nın hastalığı nedeniyle çıkamadığı oyuna bir günde hazırlanıp onun yerine sahneye çıktığını anlatan Özcan,"Şehir tiyatrolarına geldiğime çok sevinmişti, Ayberk Ağabey oyunun çıkmasına iki gün kala hastaneye yattı. Ben de onun bir günde rolünü çıkardım. 'Emanetin bende' dedim. 'Şubat'ta alırım emaneti' dedi. 'Tamam' dedim gelemedi. Ama olsun ben her gece kol kola onun rolünü oynacağım. Her gece benim yerime alkışı o alacak" diye konuştu.



AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ



Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla ile kızı Beril Ünal tören sırasında gözyaşı döktü. Taziyeleri onlarla birlikte Ayerk Atilla'nın oğlu Berke Atilla kabul etti. 70 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitiren Ayberk Atilla için herkes gözyaşı döktü.



"HER GECE SEYİRCİYİ SELAMLAYACAKSIN"



Törende sahneye çıkan isimlerden biri de Ayberk Atilla'nın uzun yıllardır sahne aldığı Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni Suha Uygur'du. Uygur,"Çok özel melek kalpli bir insanı kaybettik"dedi. Komik-i Şehir Naşit Bey oyununun perdesini her gece Ayberk Atilla için açacağını söyleyip,"Oyun oynandığı her akşam bizlerle beraber olacaksın, o çok sevdiğin seyirciyi selamlayacaksın"diye konuştu.Atilla Ayberk'in en yakın arkadaşı oyuncu Sinan Bengier güçlükle konuştu.Bengier," Sahnede yüzlerce oyuncuyla oynadım. Elektrğimin bu kadar tuttuğu bir oyuncu gelir mi bilmiyorum" dedi.



"İNSAN ABİDESİY'Dİ"



Atilla Ayberk'in bir diğer oyuncu arkadaşı Dilek Türker de hüzünlü bir konuşma yaptı."Şaka gibi geliyor, inanamıyorum"diyen Türker, "Bizi karanlıklar içinde ışıklı bir dünyaya sokardı.Bir büyücü gibiydi. İyi kalpli bir büyücü. Onu çok özleyeceğiz. O hoyratlıklara karşı koyan bir insan abidesiydi" şeklinde konuştu.



SAYGI GEÇİŞİ YAPILDI



Törende sanatçı için saygı duruşunda bulunuldu. Rol aldığı dizi ve filmlerden görüntüler sahneye yansıtıldı. Son olarak Ayberk Atilla'nın sanatçı arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu. Törene katılanlar da saygı geçişi yaptı.



