Ayberk Atilla'nın Vefatı Sanat Dünyasını Üzdü

Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, Ayberk Atilla'nın vefatı dolayısıyla sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.



Son olarak "Seksenler" ve "Kiralık Aşk" dizilerinde rol alan 71 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini derinden üzdü.



Atilla ile Kiralık Aşk dizisinde rol alan Elçin Sangu, ani vedalara hiçbir zaman alışamadığını ifade ederek, "Hep çok güzel gülerdi Ayberk abim. Huzur içinde kalsın." mesajını paylaştı.



Dizinin başrol oyuncularından Salih Bademci, Instagram'daki paylaşımında, "Bu vedan gerçekten çok zamansız oldu. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Nergis Kumbasar da sanatçının ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek, çok üzgün olduğunu vurguladı.



"Biz ekrana veda etmiştik sana değil ki"



Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Atilla'nın fotoğrafını paylaşarak, "Ah güzel abim, can abim, efendi abim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.



Oyuncu Ragıp Gülen Instagram'da yaptığı paylaşımda, üzgün olduğunu belirterek, "Ah be Ayberk Abim, ah be! Biz ekrana veda etmiştik, sana değil ki. Bu sabah sen bize veda etmişsin. Seni tanıdığım için her zaman onur duydum. Dünya iyisi bir insanı, bir ustayı kaybettik. Başımız sağ olsun. Işıklar içinde uyu Sadri Usta." dedi.



Oyuncu Osman Akça da Atilla ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Güler yüzünle, iyi insan olmaya inancınla, işine olan saygın ve sevginle hep hatırlayacağım seni güzel insan, Ayberk Abim." ifadelerine yer verdi.



Oyuncu Pelin Akil Altan ise Twitter'daki mesajında, "Mütevazılığıyla, tavır ve davranışlarıyla çocuklarımıza, geleceğe örnek olacak ustaların kayıpları çok acıtıcı. Nurlar içinde uyu." ifadesini kullandı.