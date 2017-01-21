HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
BİST
83.067 %0,93
DOLAR
3,7662 %-1,60
EURO
4,0313 %-1,27
PARİTE
1,0702 %0,38
ALTIN
146,53 %-1,16
FAİZ
11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Suudi Arabistan İçin Asansör Bayiliği Tale...
S&p'den Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti Kara...
Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
21 Ocak 2017 Cumartesi 11:22
Oyuncu Ayberk Atilla, 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Oyuncu Ayberk Atilla, 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9184662] Dunya.com
8
38
1
NASA üretti! Bu bıçak kendi işini kendi görüyor
12 milyon emekliyi ilgilendiren önemli gelişme!
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
Tokat'a 10,5 milyon TL'lik 'çılgın proje'
Dünya devinden tedarikçisine dava! İstediği para dudak uçuklatır
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Kafası karışık olanlar için tüm detaylar! Yeni kanun neler getiriyor