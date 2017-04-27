Aybastı Kültür Merkezine Kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Aybastı ilçesine kültür merkezi yapılacağının müjdesini verdi.



Projesi hazırlanarak ihale aşamasına gelen Aybastı Kültür Merkezi'nin ilçenin önemli bir değeri olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu eser ortaya çıktığında Aybastı ilçemiz, çok amaçlı bir hizmet kompleksine kavuşmuş olacak" dedi.



19 ilçenin tamamında büyük bir yol, içme suyu ve altyapı çalışmaları yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları başta olmak üzere sosyal donatı alanlarına da öncelik veriyor. Birçok ilçede halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlaması yapan Büyükşehir, Aybastılıların uzun yıllardır hasretle beklediği kültür merkezi projesini de fonksiyonel yapısıyla hayata geçirmeyi planlıyor.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Aybastı Kültür Merkezi'nin ihalesine çıktıklarını açıklayarak, "Allah izin verirse Ramazan ayı programı kapsamında bu projemizin temelini atacağız. Yaklaşık 3 dönümlük arsada 730 m2 taban alanı üzerine inşa edilecek kültür merkezinde 4 bin 128 m2lik kullanım alanı ortaya çıkacak. Bina 2 bodrum katı, 1 zemin katı, 2 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 6 kattan oluşacak. Proje tamamladığında içerisinde belediye hizmet binası, sosyal donatı mekanları, hanımlar lokali, restoran, kafeterya, çocuk oyun alanları, misafirhane, yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı ve konferans salonu yer alacak. Bu eser ortaya çıktığında Aybastı ilçemiz, çok amaçlı bir hizmet kompleksine kavuşmuş olacak" diye konuştu. - ORDU