Aybastı İlçesine Kültür Merkezi Yapılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Aybastı ilçesine kültür merkezi yapımı için çalışmalara başlandığını açıkladı.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültür merkezinin projesinin hazırlandığını ve ihale aşamasına gelindiğini söyledi.



Aybastı Kültür Merkezi'nin ilçenin önemli bir değeri olacağını ifade eden Yılmaz, "Bu eser ortaya çıktığında Aybastı ilçemiz, çok amaçlı bir hizmet kompleksine kavuşmuş olacak." dedi.



Projenin toplamda 6 kattan oluştuğu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Allah izin verirse ramazan ayı programı kapsamında bu projemizin temelini atacağız. Yaklaşık 3 dönümlük arsada 730 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek kültür merkezinde 4 bin 128 metrekarelik kullanım alanı ortaya çıkacak. Bina 2 bodrum katı, 1 zemin katı, 2 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 6 kattan oluşacak. Proje tamamladığında içinde belediye hizmet binası, sosyal donatı mekanları, hanımlar lokali, restoran, kafeterya, çocuk oyun alanları, misafirhane, yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı ve konferans salonu yer alacak. Bu eser ortaya çıktığında Aybastı ilçemiz, çok amaçlı bir hizmet kompleksine kavuşmuş olacak."