Ayasofya Çocuk" Dergisi Okuyucuyla Buluştu

Ayasofya Dergisi ile Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezi (ÜSGEM) ortaklığıyla yayımlanan "Ayasofya Edebiyat ve Çocuk Dergisi" okurlarıyla buluştu.



Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Recep Terler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya Dergisi ekibi olarak, iki yıl önce yenilik arayışına girdiklerini belirterek, "Sonuçta bugün gençlere, yetişkinlere hitap edebiliyoruz ama çocuklara bir şey sunamadığımızı belirledik. Türkiye'de çocuk edebiyatı noktasında bir eksiklik olduğunu ve gerçekten yanlış işler yapıldığını gördük. Bunun neticesinde bir çocuk dergisi çıkarmak istedik. Bu düşünceyi uzun bir süreç içerisinde yoğurarak, planlamalar yaparak ve büyük emekler sarf ederek hayata geçirdik." dedi.



Ayasofya Dergisi'ne de değinen Terler, "Dergimiz 2014 yılından beri çıkan sivil bir gençlik hareketinin ürünüdür. Sosyal medyada bir araya gelmiş gençlerin çıkardığı, edebiyat ve dava dergisidir. Nisan ayında 17. sayımızı yayımladık. 18. sayımızı da mayıs ayının fetih ayı olması dolayısıyla Ayasofya özel sayısı olarak çıkaracağız. Bu noktada birçok yazar ve düşünürden, Yusuf Kaplan, Nurettin Yıldız, İhsan Şenocak ve Muhammed Emin Yıldırım'dan yazı ve görüşler almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Terler, çocuk dergisiyle, bir güzellik ve renkli bir dünya sunabilmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunabilmek adına dergi çıkarmak istedik." diye konuştu.



"Gençlerden, daha çok eser talep ediyoruz"



Derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hazal Sezgin de dergiye 6 ayda hazırlandıklarını ve Yavuztürk Bilgi Evi öğrencileriyle, yazı, şiir, çizim içeren atölye çalışmaları yaptıklarını kaydetti.



İkinci sayıya, yenilikler ve farlı çizimlerle devam ettiklerini dile getiren Sezgin, "Ana sınıfı çocuklarına hitap eden dergiler piyasada oldukça var ama 'arada kalmış' dediğimiz 8-14 yaş arasına çok hitap eden dergi yok. Biz de bunu dert edindik. Onlara neler sunabiliriz? Birşeyler yapabilir miyiz, diye düşündük." değerlendirmesinde bulundu.



Sezgin, çocukların olduğu çekirdek ekiple çalışmalara devam etmek istediklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:



"Ekibimiz için, genç çizerlerle iletişim kurmayı düşünüyoruz. Biraz sahanın dışında kalmış, ismini belli edememiş ama aslında kabiliyeti olan kişilere ulaşmaya çalışacağız. Dergideki yazıların yarısı bilgi evlerimizdeki öğrencilerimizden aldığımız eserler. Lise ve orta okul çağında yazarlarımız var. Hatta dergimizde bir anne ve kızının ürünleri var. Anne yazmış, kızımız çizmiş. Elbette gençlerden, daha çok eser talep ediyoruz."



İlk sayıda "İstanbul Yedi Tepe" afişi hazırladıklarının altını çizen Sezgin, "İstanbul'da yaşamamıza rağmen birçok kişinin yedi tepe ya da sur içi nerede bilmediğini gördük. En azından afiş haline getirirsek çocuklar odalarına asabilir diye düşündük. Çocukların fikirlerinden destek alarak, istekleri doğrultusunda istişare ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



"İyilerle ve iyiliklerle çocukları buluşturmak istiyoruz"



Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz de çocukların iyi bir geleceği olması için bilgi evleri, çocuk üniversitesi ve gençlik akademileri gibi çalışmalar yaptıklarını aktardı.



Çocukların artık hazır olanı tüketmektense üretmesi gerektiğine dikkati çeken Öksüz, "Çocuklarımız topluma, millete faydalı şeyler yapmaya başlasın istiyoruz. Bu minvalde Ayasofya Dergisi ile liseli öğrencilerimize yazarlık eğitimi veriyoruz. Beraber okuma ve kitap tahlilleri yapıyoruz. Bu anlamda dergideki arkadaşlarımızın gayreti de bizde heyecan oluşturdu. Destek vermek istedik." diye konuştu.



Öksüz, bilgi evleriyle eğitim merkezlerindeki öğrencilerin yazı ve çizimleriyle dergiye katkı sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bundan sonra dergiyi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Üsküdar, kültür, sanat, tarih, ilim ve irfan kenti. İstanbul'dan 101 sene önce fethedilmiş bir toprak. Bu anlamda Üsküdar'ın tarihine, özelliklerine yakışan bir ilçe olmasını istiyoruz. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bir sloganı var, 'Biz çocuklarımızı iyilerle, iyiliklerle arkadaş etmek istiyoruz.' Bu dergi de bu anlamda bir iyilik. İyiliklerle çocukları buluşturmak gayesiyle bu yolu yürüyoruz."



Çocukları tehdit eden bağımlılık kavramına değinen Öksüz, "Biz bağımlılığı artık sadece kötü alışkanlıklar olarak görmüyoruz. Teknoloji bağımlılığını da ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Çocuklarımızın akıllı teknolojiyi, kendilerine fayda sağlayacak şekilde kullanarak, topluma fayda sağlamasını istiyoruz. Bu minvalde çocukları meşgul olabilecekleri, faydalı şeylerle buluşturuyoruz. Bu dergi de aslında bunlardan birisi." değerlendirmesinde bulundu.



"İnteraktif bir içerik hazırlamak istiyoruz"



Derginin Kültür Sanat Danışmanı Bülent Özdaman ise hem anime dosyaları, çocuk ve yetişkin sineması, tiyatro, kitaplar, fuarlara ilişkin çocuklarla beraber çalışmalar yapıp hem de çocuk edebiyatına yönelik seçkilerden bir demet sunmak istediklerini ifade etti.



Çocuklara kılavuzluk yapmak adına bir çalışma yapacaklarını aktaran Özdaman, içeriği daha da geliştirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.



Özdaman, interaktif bir içerik hazırlamak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Anketler düzenledik. Bu anketler neticesinde çocuklar için yeni ve zengin bir içerik hazırlamayı düşünüyoruz. İçindeki eserleri dikkate alacak olursak dergimiz daha çok 8-14 yaş aralığına hitap ediyor. Yaptığımız istişarelerden sonra derginin, 6-10 yaşa hitap etmesinin daha doğru olduğunu düşündük ve buna dikkat edeceğiz. Çeşitli pedagoglarla ve çocuk edebiyatıyla ilgili çalışmaları olanlarla görüşüyoruz. Yazı ve çizimlerin çizgisini de bu yaş grubuna göre hazırlayacağız."



Yayın koordinatörlüğünü Muhammed Said Çimen'in üstlendiği derginin yayın danışmanları arasında Yakup Öksüz ile Burcu Dudu Demir, Ercan Kara, Harun Yakarer ve Ümit Bilbay yer alıyor.