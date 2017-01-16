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Ayancık'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ayancık'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ayancık ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ayancık'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ayancık ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Özcan (22) idaresindeki 55 TH 112 plakalı otomobil, Ayancık-Türkeli karayolu, Karayolları Bakımevi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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