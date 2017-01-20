Ayancık'ta Mevcut İmar Planı Revize Edilecek

Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, ilçenin mevcut imar planının revize edileceğini söyledi.



Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1997 yılında yapılan imar planımızın revize edilmesi için İller Bankası tarafından ihalesinin yapıldığını dile getirdi.



İhaleyi kazanan firmayla gerekli sözleşmenin imzalandığını vurgulayan Ergün, "İlgili firma imar planının revize edilmesine yönelik çalışmalarına başlamıştır." dedi.



Ergün, ilçenin geleceği adına söz konusu çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.