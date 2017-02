Ayaklarındaki Fırçasıyla 12 Yıldır Hayatı Resmediyor

ANDAÇ HONGUR - 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybeden ressam Ayşe Işık, ayaklarını ellerinin yerine kullanmayı öğrenmesinin ardından, 19 yaşında resim yapmaya başlayarak, ayaklarıyla yüzlerce esere ve 32 sergiye imza attı.



Ellerinin eksikliğini hissetmeden, 12 yıldır doğanın renklerini tuvallerine, ayaklarında tuttuğu fırçayla yansıtan 31 yaşındaki Işık, üretkenliğiyle engelli bireylere de örnek olmak istiyor.



Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday helezonuna kollarını kaptırarak, iki kolunu da kaybettiğini dile getirerek, "Mersin'e tatile gitmiştik, Adıyaman'a döndüğümüzde babamı çok özlemiştim. Babam tarlada çalışıyordu, onun yanına gittim. Tarlada mola vermişler ama makineyi de kapatmamışlar. Ben de 'Bir avuç buğday atsam ne olur?' diye düşündüm. Buğday attığımda, makine çalışıyordu, oyun sandım. İlk attığımda kolumun birini aniden aldı, diğeriyle onu kurtarayım dedim, ikisini de kaptırdım. 1 sene evden çıkmadım, hiçbir yere gitmedim." dedi.



Ayşe Işık, ayaklarını nasıl kullanmaya başladığını da şöyle anlattı:



"7 yaşındayken annemin evde olmadığı bir gün babaannemden ve ablamdan yemek yemedim ve aç kaldım. Annem eve geldiğinde beni öyle görünce dayanamadı, 'Tüm gün başında mı olacağım?' diye ayaklarımı kullanmayı öğretmek istedi. Zorla her şeyi önüme koyuyordu. Bazen kızıyordum 'Beni sevmiyor musun? Neden sen yedirmiyorsun?' diye. Annem ben öğreneyim diye mücadele etti. Ayaklarımı kullanmayı öğrendim, ilköğretimi Adıyaman'da tamamladım. İlkokul birinci ikinci sınıfta zorlandım ama üçüncü sınıfa geldiğimde ayaklarımla tamamen her ihtiyacımı görebiliyordum. Lise ikinci sınıftayken İstanbul'a taşındık, okulu bıraktım."



Köylerinde kendisi dışında engelli olmadığı için kendisini yalnız hissettiğini ifade eden Işık, İstanbul'a taşındıktan sonra engellilerin var olduğunu fark ettiğini söyledi.



"Kendimle gurur duyuyorum"



Işık, öğrenciyken resim derslerini, renklerle, boyalarla uğraşmayı sevmenin yanı sıra doğayı ve gezmeyi de sevdiğini belirterek, resme nasıl başladığını, "İş imkanı yoktu, gittiğim yerler zaten beni almak istemiyordu. Ben de kendi kendime resme başladım. Resme aşkım çok farklıydı. Bir öğretmenden 1 sene eğitim aldım. Resim yapmaya başladıktan 6 ay sonra ilk sergimi 2002'de 19 yaşındayken açtım." sözleriyle anlattı.



Yüzlerce resim yaptığını, bunun yanı sıra ders de verdiğini belirten Işık, şunları söyledi:



"Doğa, çiçek, obje resimleri yapıyorum. Genelde kavramsal, engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatan çalışmalar yapmayı seviyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Üretken engelli arkadaşlarımız var, üretken olamayanlar var. Ailelerin, arkadaşlarımızın ailelerinin önünü açmasını isterim. Bazı ailelerimiz engelli çocuklarından utanıyor, sokağa çıkarmak istemiyor, evinde saklıyor. Biz kendimiz böyle olmayı istemezdik; o yüzden ailelerimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. İnsanların duyarlı olmasını, bize acımak yerine yardımcı olmasını istiyorum. Ailelerin çocuklarına destek olmalarını istiyorum, en büyük destek, anne- babadır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yaptı



Çeşitli sergi davetleri aldığını, bazılarını kendisi organize ettiğini ve şu ana kadar 32 sergi açtığını dile getiren Işık, engellilerle ilgili bütün organizasyonlarda bulunmaya çalıştığını belirtti.



Ressam Ayşe Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisini sergisine davet ettiğini dile getirerek, "O da sözünü tuttu, geldi sergime. Daha sonra yaptığı jestten dolayı kendisinin resmini yaptım, Başbakandı o zaman. Başbakanlığa davet etmişti beni. Resmi verdiğimde çok şaşırdı, benim resim yaptığıma inanmadı. Sonra karşısında resim yaptım, öyle görünce çok mutlu oldu." diye konuştu.



Işık, hedefini ise "Dünyanın her yerine ulaşmak, engellilere, engelsizlere örnek olmak istiyorum." sözleriyle dile getirdi.