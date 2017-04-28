Ayakları Eğri Basan Esmanur Yaşıtları Gibi Yürümek İstiyor

Ayakları eğri basan Esmanur yaşıtları gibi yürümek istiyor



KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde ayakları içe doğru eğri olduğu için birkaç adımdan sonra yürüyemeyen ve doğuştan sağ kolunda sinir zedelenmesinden dolayı oynatamayan 4 yaşındaki Esmanur, tedavi olup yaşıtları gibi yürüyüp koşmak istiyor.

Ereğli ilçesinde Ramazan ve Nazlı Sönmez çiftinin kızı 4 yaşındaki Esmanur, ayakları içeriye doğru yan bastığı için yürümekte güçlük çekiyor. Attığı birkaç adımdan sonra yere düşüp kalan Esmanur, doğuştan sağ kolunu da sinir zedelenmesine bağlı olarak hareket ettiremiyor. Yaşıtları gibi yürüyüp koşmak isteyen Esmanur'un derdine götürüldüğü hiçbir doktor derman bulamadı. Çaresiz aile çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

"Ayaklarım açıyor, koşmak istiyorum"

Çektiği acılara rağmen yüzünden tebessümü eksik olmayan Esmanur, annesinin yardımıyla yaşadığı acıyı dile getirmeye çalıştı. İyileşmek istediğini ifade eden minik Esmanur, "Yürümek istiyorum. Bir gün yürüyeceğim inşallah. Ayaklarım acıyor, koşmak istiyorum. Top oynayacağım. Hastaneye gideceğim" diyerek kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.

"Sadece çocuğumun iyileşmesini istiyorum"

Anne Nazlı Sönmez, doktorların Esmanur'un derdine çare bulamadıklarını belirterek, "Çocuğum yürüyemiyor. Biz ayaklarının eğriliğini 1 yaşında fark ettik. Yıllardır kimse net bir şey söylemiyor. Bizim isteğimiz tecrübeli doktorların çocuğuma bakarak bir netice vermesi. Sadece çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Başka hiçbir şey talep etmiyorum" dedi.

Kızının eğri bastığını ifade eden Nazlı Sönmez, "Yürümeye çalıştığında fazla mesafe kat edemiyor. Bunun da neden kaynaklandığını kimse bilmiyor. Başta Ankara ve Konya olmak üzere bir çok doktora götürdük ama bir netice alamadık" diye konuştu.

"Dizlerinin üzerinde yürümekten dizleri morardı"

Baba Ramazan Sönmez ise, dört yıldır kapı kapı gezdiklerini kaydederek, "Fakat sonuç elde edemiyoruz. Halkımızdan ve devletimizden bize yardımcı olmalarını hangi doktor hangi hastane iyi ise oraya yönlendirmelerini istiyoruz. Çocuğum kendi yaşıtları gibi oynasın, zıplasın. Çocuğum dizlerinin üzerinde yürümekten dizleri morardı. En azından hastalığının ne olduğunu biz de öğrenelim ki ona göre hareket edelim" ifadelerini kullandı.