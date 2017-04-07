İnşaat İşçisi, Ayakkabıyla Yatağına Yattığı İçin Arkadaşını Bıçakladı

Samsun'da bir inşaatta çalışan iki arkadaş arasında çıkan 'yatağa ayakkabıyla yatma' tartışması kavgaya dönüşmesiyle bıçağı çıkartan şahıs, arkadaşının yüzünden, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayarak yaraladı.

YATAĞA AYAKKABI İLE YATTI DİYE ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Özgür Ö. ve Necati D. arasında iddiaya göre 'yatağa ayakkabıyla yatma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanındaki bıçağı çıkartan Necati D., Özgür Ö.'yü yüzünden, göğsünden ve koltuk altından yaraladı. Ağır yaralanan Özgür Ö., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Necati D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Özgür Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.