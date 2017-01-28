Ayakkabının İçinden Uyuşturucu Çıktı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir vatandaşın ayakkabısında uyuşturucu bulundu.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Arıcılık mevkideki polis kontrol noktasında yapılan çalışmalarda, bir yolcunun ayakkabısında 231 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan bir otobüs kontrol amacıyla durdurulmuş, görülen şüphe üzerine otobüste yolcu olarak seyahat eden M.S.O. ve T.M. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, T.M. isimli şahsın giymiş olduğu ayakkabının her ikisinin astarının altına gizlenmiş vaziyette 231,44 gram, M.S.O. isimli şahsın ise aynı şekilde giymiş olduğu ayakkabısının astarın altına gizlenmiş vaziyette 79,69 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan şahıslar 27 Ocak 2017 günü mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS