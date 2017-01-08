Ayakkabıcı Dükkanına Kaçak Sigara Operasyonu

Bursa'da polis ekipleri, ayakkabıcı dükkanına düzenledikleri operasyonda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerindeki bir ayakkabı dükkanına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu belirtilirken, işyeri sahibi B.Ş. gözaltına alındı.



Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.Ş.'nin daha önce de kaçak sigaradan yakalandığı öğrenildi. - BURSA