Ayakkabı yan sanayiciler, 40 bin metrekare alanda CNR'da buluşuyor

Bu yıl tarihinin en büyük alanında düzenlenecek fuar, yerli ve yabancı 400 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Fuara, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Rusya, A.B.D., İngiltere ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 65 ülkeden, 15 bin sektör profesyoneli bekleniyor.

Ayakkabı yan sanayi sektöründe dünyanın en büyük ikinci fuarı olan 57.Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF Fuarı) 3 – 6 Mayıs tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek. İtalya, Portekiz, Almanya, Çin'in de aralarında bulunduğu 400'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek AYSAF Fuarı, ayakkabı yan sanayicilerini bu yıl 40 bin metrekare ile tarihinin en büyük alanında ağırlayacak. Fuara, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Rusya, A.B.D., İngiltere ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 65 ülkeden, 15 bin sektör profesyoneli bekleniyor. 2023 yılında 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörüne destek olmak amacıyla organize edilen AYSAF'ta Avrupa, Balkanlar, BDT, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelecek VIP ziyaretçiler ağırlanacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde ve KOSGEB desteği ile düzenlenecek AYSAF Fuarı'na katılacak yerli ve yabancı markalardan bazıları şöyle: Ziylan, Modaş, Elit Makine, A-C Makine, Fatih Ökçe, Besa Suni Deri, Politeks Suni Deri, Flokser Tekstili, 3Gen Taban.

Ayakkabı yan sanayinde ilkbahar/yaz trendleri belirlenecek

Fuarda İstanbul Moda Akademisi'nin iş birliğinde önümüzdeki yılın ilkbahar/yaz ayakkabı moda ve trendlerinin sergileneceği trend alanı oluşturulacak. Trend alanında tanınmış tasarımcılar tarafından trend sunumları da gerçekleştirilecek. Fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç yeteneklerin çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Üniversite, teknik anadolu liseleri ve özel eğitim kurumları öğrencileri sektöre yönelik çalışmalarını fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ankara, Bolu, Balıkesir, Denizli ve Konya'dan sektöre yön veren ticaret odaları, eğitmenler ve öğrencilerin fuara katılımları sağlanacak. Fuarda taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri-suni deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünler sergilenecek. AYSAF Fuarı, açık kaldığı dört gün boyunca, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.