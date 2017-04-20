Ayakkabı Tamirciliği Ile Geçen Bir Ömür' - Bolu

Bolu'da ayakkabı ustası 51 yaşındaki Cengiz Selek, 35 yıldır 5 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamir ederek mesleğini sürdürüyor.



Selek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun Büyükcami Mahallesindeki 5 metrekarelik iş yerinde 35 yıldır ayakkabı tamiri yaparak evini geçindirdiğini kaydetti.



Mesleğe çırak olarak, kendi isteğiyle başladığını aktaran Selen, "1970 ile 1980 yıllarındaki gibi işler şimdi yok. Bunun başlıca nedeni hazırın çok olması, tüketicilerin belirli belirsiz ayakkabı alması. Emitasyon ayakkabılar çoğaldı. Bunlar ucuz ve kalitesiz olduğu için sağlığa da zararlı. Belki vatandaşımızın bütçesi ona yetiyor onu alıyor olabilir." diye konuştu



Selek, herkesin ayak sağlığı için deri ayakkabı giymesi gerektiğini kaydetti.



Kendisinin 12 yaşında çırak olarak işe başladığını anlatan Selek, "Bizim gibi yapılan mesleklerde çırak olayı bitti. Geriden gelen bir nesil olmadığı için piyasada çalışan arkadaşlardan sonra bu meslekler bitecektir. Her şey hazır olacak, tamirat olmayacak. Alacaksınız, bir yerine bir şey olsa atacaksınız. Tamirat olayı bitti." diye konuştu.



Selek, günlük kazançlarının belli olmadığını, bir gün yüz lira aldığını, hiç para kazanamadığı günlerinde olduğunu kaydetti.



Eskiden ayakkabıların el emeği ile yapıldığını hatırlatan Selek, "Emek sarf edilerek yapılan bir ayakkabı yaklaşık bir hafta kalıpta kalıyordu. Bütün işlem elde yapılıyordu. Makine işlemleri çok nadir olurdu. Bir tek dikiş işlemleri makinede yapılırdı. Diğer kısımlar hep el emeği ile yapılırdı. Şimdi yapılan ayakkabılar fabrikasyon, makine ile oluyor." ifadelerini kullandı.