Ayakkabı Tabanında 311 Gram Eroin Ele Geçen 2 Kişi Tutuklandı

BİTLİS'te yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde 2 yolcunun üzerinde yaptıkları aramada ayakkabı tabanına yerleştirilmiş 311 gram eroin ele geçirdi.



Bitlis Valiliğinden konuylea ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Polis ekipleri önceki gün Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan arama kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.S.O. ve T.M.'nin üzerinde arama yaptı. T.M.'nin ayakkabısının tabanına gizlenmiş 231 gram, M.S.O.'nun da aynı şekilde ayakkabısının astarı altına gizlenmiş 80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.M. ve M.S.O.. 'yuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi." - Bitlis