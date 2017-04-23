Ayakkabı Imalatçısı Çırak Bulamamaktan Yakınıyor

Çubuk ilçesinde ayakkabı imalatçısı 54 yaşındaki Hüseyin Türk, mesleklerini devam ettirecek çırak bulamamaktan yakındı.



Hüseyin Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece ayakkabı imalatçısı olduklarını, 41 yıllık meslek hayatında 30 usta yetiştirdiğini ancak son 15 yıldır çırak bile bulamadığını söyledi.



Mesleği eniştesinden öğrendiğini belirten Türk, şunları kaydetti:



"Üç kardeşiz, üçümüz de ayakkabıcıyız. Bu mesleğe o zamanlar ilgi çoktu. İlkokulu bitirdim, eniştemin atölyesinde çırak olarak işe başladım. Daha önce Ulus'ta iş yerim vardı. Kira ücreti artınca Çubuk'a geldim. Yaklaşık 10 yıldır da burada mesleğimi sürdürüyorum. Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Ayakkabı mağazaları da bizlere yaptırırdı. Kösele ve deri ayakkabılar giyilirdi. Şimdi kösele ayakkabı üretimi kalmadı. Teknolojinin gelişmesiyle imalat fabrikasyona döndü. Mesleğe ilgi azaldı. Şimdilerde engelliler, ayağında veya ayak bileğinde sorunları olanlar, özel günleri için özel tasarımlar isteyenler bize ayakkabı yaptırıyor."



Ayakkabının imalatında çiziminden modellerinin tasarımına kadar her şeyini kendisinin yaptığını, çıraklık için kimse başvurmadığını dile getiren Türk, "Aileler çocuğunu artık çırak olarak vermiyor. Bizden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse kalmayacak gibi. Bizler ölünce ayakkabı ustaları maziye karışacak. Bu mesleğin unutulmaması gerekir." diye konuştu.



Türk, mesleğini severek yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Sabah erkenden bu 4 metrekarelik dükkanıma gelirim, akşam geç saatlere kadar çalışırım. Ayakkabılara baktığım zaman içim rahatlar, sanki film seyretmiş gibi olurum. Yaptığım ya da tamir ettiğim ayakkabıyı giyen müşterimin yüzü gülüyorsa ve bana teşekkür ediyorsa paradan ziyade onun mutlu olmasına sevinirim. Emekliye ayrıldım ama mesleğimi çok sevdiğim için hala çalışıyorum. Kar da zarar da etsem hala çalışıyorum."