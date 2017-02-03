Ayakkabı Doktorları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar kurulu olan ve hemen hemen herkesin uğrayarak ayakkabısını boyattığı lostra salonunda 8 tezgahta ayakkabı boyacıları, hava sıcaklığının sıfır derecelerde seyrettiği bu günlerde ekmek paralarının peşinde.



Çerkezköy Cumhuriyet Meydanında 10 yılı aşkın meydanda ayakkabı boyayan Sabri Çubuk, beraberindeki meslektaşlarıyla birlikte lostra mesleğine gönül vererek kendilerine 'Ayakkabı Doktoru' benzetmesinde bulunuyor. Kiminin 10, kiminin 15 yıl, kiminin ise 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığı Çerkezköy Meydanının en renkli yüzü olan ayakkabı boyacıları her gün binlerce farklı yüzle karşılaştıklarını belirtiyorlar.



Ayakkabı boyacıları Sabri Çubuk, Ali Bozkurt, Osman Bozkurt, Sezai Çayır ve Osman Tokat, burada boya işinin yanı sıra ayakkabı tamirciliği ve ayakkabı aksesuarları satarak kazanç elde etmeye çalışıyor. Günlük ortalama 40 ile 80 lira arasında para kazanan ayakkabı boyacıları, yağmurlu ve karlı havalarda ise siftah bile yapamadıkları günler olduğunu söylüyor.



Diğer birçok il ve ilçede belediyeler lostracılığının yok olmaması için ayakkabı boyacılarına teşvikte bulunarak ısınma imkanı olan çevresi tamamen kapalı lostra salonunda çalışma imkanı sağlarken, Çerkezköy'de 8 lostracı üstü, çevresi kapalı, ön kısmı ise tamamen açık lostra salonunda müşteri kabul ediyor.



Ayakkabı boyacıları, yıllardır iş yaptıkları Çerkezköy Cumhuriyet Meydanından tezgahlarının kaldırılacağı duyumu aldıklarını söyleyerek, "Eğer ki böyle bir şey olursa kazandığımı iki kuruş parayı da kazanamayız ve tezgahları kapatırız. Bize belediye tarafından söz verilmişti. Biz yerimizden memnunuz. İnşallah bu duyumlar ilerleyen zamanlarda gerçeğe dönüşmez" dediler.



Lostracılardan Ali Bozkurt, 25 yıl tekstil işi yaptıktan sonra emekli olduğunu fakat ek gelir olarak 1999 yılından bugüne kadar Çerkezköy'de ayakkabı boyacılığı yaptığını söyledi. Sabri Çubukcu, Sezai Çayır, Osman Tokat ve Osman Bozkurt ise yıllardır Uzunköprü ve Çerkezköy'de ayakkabı boyacılığı yaptıklarını söyleyerek meslekleri ile gurur duyduklarını kaydettiler. - TEKİRDAĞ