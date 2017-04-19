Ayakkabı Çalan 3 Çocuk Yakalandı

Adıyaman'da evlerin önünden ayakkabı çalan 3 çocuk çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi ile Alitaşı Mahallesi'nde 3 evin önünde bulunan ayakkabıları çalan yaşları 11 ile 15 arasında değişen A.K., B.K. ve O.K.'yi fark eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisleri fark ederek kaçan çocuklarla polis ekipleri arasında mahalle arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda 3 çocuk Alitaşı Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, çalınan ayakkabılar ise sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN