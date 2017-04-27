Ayağının Üzerinden Kamyonet Geçen Çocuk Yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, sokakta oyun oynarken ayağının üzerinden hafif ticari araç geçen 5 yaşındaki Utku Berk Ergin, yaralandı.



Kaza, Sarıkorkmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Utku Berk Ergin, iddiaya göre aniden yola fırladı. Bu sırada, kent merkezine giden 35 yaşındaki Yasin Ertürk'ün kullandığı 67 UC 980 plakalı hafif ticari aracın sağ ön tekerleği Utku'nun sol ayağının üzerinden geçti. Hafif yaralanan ve acıyla ağlayan çocuğa ilk müdahaleyi annesi yaptı. Utku, ambulansa da binmek istemeyerek ağlamaya devam etti. Komşularının çikolata vererek sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, annesinin kucağında ambulansa götürüldü. Utku, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yasin Ertürk, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zonguldak